- „Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritatilor fiscale mult doritul acces la informatiile privind combaterea spalarii banilor si sa le permita sa reactioneze rapid si eficient in cazurile…

- Doar 3% din deșeurile menajere generate de un roman sunt reciclate pe parcursul unui an de zile, atrage atenția deputatul PSD Angel Tilvar, intr-o declarație politica despre protecția mediului in Romania. Deputatul vrancean atrage atenția asupra situației ingrijoratoare in ceea ce privește cantitațile…

- Peste 100.000 de romani au plecat in Anglia in decursul unui an, cresterea procentuala fiind de 25% si, din datele pe care le are Oficiul National de Statistica de la Londra, numarul conationalilor nostri rezidenti in Regatul Unit a ajuns la 411.000. Potrivit statisticilor, Marea Britanie…

- ArcelorMittal a primit aprobarea Comisiei Europene de a cumpara otelaria de la Ilva (Italia), in schimbul cedarii mai multor capacitati de productie din Europa. ”ArcelorMittal (“Compania”) anunta ca a fost acordata - de catre Comisia Europeana (“C.E.” sau “Comisia”) - aprobarea catre AM Investco Italy…

- De la 1 ianuarie 2010 pana la 1 ianuarie 2018, salariul minim a urcat cu peste 200%, Romania fiind din acest punct de vedere pe primul loc la nivel european, potrivit digi24.ro. In bani, asta inseamna o crestere de putin peste 1200 lei, adica echivalentul a 260 euro. Desi la mare distanta…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca dublul standard privind calitatea produselor alimentare, intre diferite state membre, este o realitate, o problema ce poate fi rezolvata prin reglementari unice la nivel european. Aceste reglementari trebuie sa cuprinda…

- Conform oficialilor Facebook, datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din România ar fi fost accesate ilegal de compania de consultanta Cambridge Analytica Un purtator de cuvânt al companiei Facebook a declarat pentru agentia de presa Mediafax ca, în total,…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…