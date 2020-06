Comisia Europeana vrea sa protejeze companiile europene de preluari sustinute de state non-UE și sa controleze banii straini care intra pe piața unica Comisia Europeana vrea sa aiba prerogative mai ample in privinta preluarii unor participatii la companiile europene de catre firme sustinute de state din afara UE, care sa mearga pana la interzicerea fuziunii, in cazul in care ar considera ca sunt posibile distorsionari ale pietei. Propunerea va fi urmată de o perioadă de discuţii care va dura până în septembrie, dar survine după ce Germania şi Franţa…