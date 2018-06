Comisia Europeană vrea să-i apere pe producători de marile rețele Poziția dominanta pe care marile rețele de magazine o au pe piața s-ar putea sa nu mai conteze in curand. Sau, cel puțin, nu in negocierea de pe poziții de forța cu producatorii de alimente. Acesta ar trebui sa fie rezultatul aplicarii noului proiect de hotarare privind interzicerea practicilor necinstite in lanțul de aprovizionare cu alimente. Comercianții iau jumatate din profitul de la alimente! „Prin practici comerciale necinstite ințelegem acele practici care deviaza flagrant de la o conduita comerciala corecta și sunt contrare principiilor unei negocieri corecte și unor ințelegeri cinstite“,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

