- Comisia Europeana intentioneaza sa creeze o noua autoritate de supraveghere pentru combaterea spalarii banilor, printre alte masuri, conform unor documente consultate de DPA. Conform proiectului, noua Autoritate impotriva Spalarii Banilor va putea impune propriile sanctiuni financiare in cazul…

- Un chestor de poliție detașat la Palatul Victoria apropiat de fostul premier Viorica Dancila se agita de ceva sa ajunga șef la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor. Chestorul de poliție Rinu Lunescu este singurul ofițer detașat pe vremea Vioricai Dancila de la Ministerul Afacerilor…

- Descris drept probabil unul dintre cele mai frumoase orase din Romania, Sibiul figureaza pe locul 5 in clasamentul facut public de Comisia Europeana. E prezentat drept o combinatie minunata intre istorie si spiritul unui oras european modern. Sibiul e recomandat pentru city break, pentru pasionatii…

- Romania și Bulgaria au primit acces la citire in Sistemul de informatii privind vizele, baza de date care conecteaza politistii de frontiera de la frontierele externe ale UE cu consulatele statelor membre din intreaga lume. Accesul e permis din iulie 2021, conform unei decizii adoptate vineri de Comisia…

- Peste un sfert dintre soferii care circula prin Bucuresti cauta zilnic un loc de parcare in centrul orasului si pierd, in medie, 10-20 minute pana il gasesc. Conform yeParking, Sectoarele 1 si 4 sunt cele mai solicitate de soferi, cu o pondere de 17% din total. Pe locurile urmatoare se claseaza sectorul…

- Creștere economica spectaculoasa in T1/2021, depasind toate asteptarile, cu o crestere de 2,8% fata de T4/2020, care a fost un trimestru in care economia s-a descurcat onorabil. Potrivit INS, comparativ cu T1/2020, in primele trei luni din 2021, PIB-ul a scazut cu 0,2% pe seria bruta si nu a inregistrat…

- In data de 14 aprilie 2021, Comisia Europeana a prezentat o noua strategie a UE de combatere a criminalitații organizate. Ea iși propune sa vizeze acțiuni pe principalele piețe criminale și sa abordeze corupția și aspectele financiare ale criminalitații organizate. Grupurile infracționale organizate…