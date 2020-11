Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat saptamana trecuta ca vaccinul lor candidat are o eficacitate de peste 90%. UE este implicata in discutii cu Moderna pentru vaccinul experimental destinat noului coronavirus cel putin din luna iulie, arata un document intern obtinut de Reuters. Oficialul european a spus ca acordul ar putea avea loc…