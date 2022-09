Stiri pe aceeasi tema

- Cele 27 de state membre UE, inclusiv Romania, vor trebui sa isi reduca consumul net lunar de electricitate cu cel putin 10% si cu 5% in orele de varf, daca planul de masuri conceput de Executivul Comunitar va fi aprobat, scrie Bloomberg . Comisia Europeana vrea și sa plafoneze preturile pentru producatorii…

- Comisia Europeana va propune o plafonare a prețului la gazul rusesc, alaturi de masuri care includ o reducere obligatorie in Uniunea Europeana a consumului de electricitate in orele de varf și o plafonare a veniturilor producatorilor de energie care nu folosesc gaze, a anunțat, miercuri, președintele…

- Opt state europene riverane Marii Baltice au convenit sa creasca producția de energie eoliana off shore pentru a scadea depedenta de Rusia. Anunțul a fost facut la reuniunea din Danemarca, unde a participat și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara viitoare, in conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze…

- Pachetul de ”intretinere si aliniere” clarifica o serie de dispozitii menite ”sa consolideze securitatea juridica pentru operatori si aplicarea de catre statele membre”. De asemenea, aliniaza si mai mult sanctiunile UE cu cele ale aliatilor si partenerilor Uniunii, in special din G7. Mai mult decat…

- Eurodeputatul Dan Nica, liderul Delegatiei PSD din Parlamentul European, solicita, intr-o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, masuri urgente pentru combaterea cresterii preturilor la energie. Apelul social-democratului vine in contextul in care Comisia Europeana va…

- UE a elaborat planuri de urgența pentru a stabili prioritațile in ceea ce privește direcționarea fluxurilor de energie in caz de penurie, in contextul in care Rusia incepe sa reduca livrarile de gaze catre blocul comunitar, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Guvernul german…