Comisia Europeana vrea investitie de 9 miliarde de euro in sanatate, pentru eventuale alte crize sanitare

Comisia Europeana a propus crearea unui nou program dedicat sanatatii, dotat cu peste 9 miliarde de euro, in cadrul viitorului buget plurianual al UE, cu scopul de a fi mai bine pregatita pentru crizele sanitare, a indicat aceasta joi.



Sanatatea nu este o competenta comunitara, ci tine de responsabilitatea statelor, nu a incetat sa aminteasca executivul european in timpul crizei, incercand cumva sa coordoneze raspunsul sanitar al UE in fata pandemiei, noteaza AFP.



Dar cu acest nou program Bruxellesul spera sa "intoarca foaia" in felul in care UE gestioneaza sanatatea, a explicat…