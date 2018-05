Stiri pe aceeasi tema

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Propunerea a fost adoptată cu 335…

- Uniunea Europeana ar trebui sa aiba reguli extinse la nivel de bloc comunitar pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate (whistleblowers), inclusiv sa se ia masuri de protecție impotriva demiterii sau plasarii in arest pentru activitați ilegale de deconspirare, potrivit unei propuneri inaintate…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri Consiliului rezultatul negocierilor pentru Acordul de Parteneriat Economic cu Japonia, cel mai important parteneriat comercial bilateral negociat vreodata de Uniunea Europeana, si acordurile comerciale si de investitii cu Singapore, acesta fiind primul pas spre…

- Peste 10.000 de municipalitati s-au inscris deja in portalul wifi4eu.eu prin care vor beneficia de programul UE de implementare a rețelelor de Wi-Fi gratuit, arata reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Uniunea Europeana va aloca 120 milioane euro pentru acest proiect, iar primariile vor putea…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxellesul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisia parlamentara insarcinata cu Brexitul, relateaza The Associated Press. Comisia din cadrul…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…