- Pana la 4,1 milioane de persoane care lucreaza pentru aplicatiile de ride-hailing sau care livreaza mancare ar putea fi reclasificate ca angajati potrivit unui plan avut in vedere de Comisia Europeana destinat imbunatatirii drepturilor angajatilor din sectorul economiei informale, transmite Bloomberg,…

- Comisia Europeana recomanda ca incepind cu 1 martie 2022 sa fie permisa intrarea in Uniunea Europeana a tuturor turiștilor vaccinați din țarile terțe. Despre acest lucru a declarat comisarul UE pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, la o conferința de presa la Bruxelles, transmite unian.net In special,…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat miercuri trei noi initiative care sunt necesare pentru a transpune in practica angajamentele asumate in cadrul Pactului verde european, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. CE propune noi norme menite sa stopeze defrisarile de care UE este raspunzatoare,…

- Uniunea Europeana va prezenta miercuri un set de noi reguli pentru companiile care vand sase materii prime importante, in incercarea de a reduce defrisarile globale, transmite Bloomberg. Comisia Europeana vrea sa elaboreze un act legislativ care sa acopere soia, carnea de vita, uleiul de palmier,…

- Uniunea Europeana investeste peste 1,1 miliarde de euro in sapte proiecte inovatoare de mare anvergura in Belgia, Italia, Finlanda, Franta, Tarile de Jos, Norvegia, Spania si Suedia, in cadrul Fondului pentru inovare, potrivit Agerpres. Granturile vor sprijini proiectele care vizeaza introducerea…

- Preturile energiei au crescut puternic in Europa, de peste trei ori in Spania si alte tari, productia scazuta de energie regenerabila si preturile mai mari ale carbonului in UE. Comisarul pentru energie Kadri Simson a spus ca Bruxelles-ul va crea recomandari pentru a ajuta tarile sa ia masuri fata de…

- Soarta Irlandei de Nord care face parte din Marea Britanie a fost cea mai controversata problema in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana, finalizata pe 31 decembrie, si a continuat sa provoace frictiuni. Pentru a evita impunerea unei granite dure pe insula Irlanda, Marea Britanie…