''Vaccinarea se accelereaza in Europa: tocmai am trecut pragul de 150 de milioane de vaccinari (...) Vom avea suficiente doze pentru a vaccina 70% dintre adultii din UE in iulie'', a scris pe Twitter Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene.Cel putin 153,8 milioane de doze au fost administrate la aproximativ 112,4 milioane de persoane, reprezentand 25,1% din populatia Uniunii Europene, potrivit cifrelor oficiale inregistrate marti de AFP, sursa citata de Agerpres .Cel putin 41,9 milioane de persoane sunt complet vaccinate (cu doua doze sau cu vaccinul cu doza unica de la Johnson & Johnson),…