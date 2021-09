Comisia Europeana a semnat un contract cadru de achiziție pentru un tratament anti-COVID cu anticorpi monoclonali. Compania farmaceutica ce va produce tratamentul este Eli Lilly. Noul contract marcheaza cea mai recenta evoluție a portofoliului Comisiei, format din cinci soluții de tratament, anunțate in cadrul Strategiei Terapeutice COVID-19 a UE, comunicata in iunie 2021. Agenția Europeana a Medicamentului analizeaza in prezentul noul tratament cu anticopri monoclonali al companiei Eli Lilly, iar 18 state membre au semnat deja un acord comun pentru achiziția a 220.000 de astfel de tratamente.…