- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor putea 'incepe in aceeasi zi' campaniile de vaccinare anti-COVID-19, imediat dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va notifica oficial autorizarea vaccinului dezvoltat de Pfizer/BioNTech, a anuntat miercuri presedinta Comisiei

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, miercuri, ca primii cetațeni din UE vor fi vaccinați impotriva COVID-19 pana la Craciun. „Exista in sfarșit o luminița la capatul tunelului. Primii cetațeni europeni ar putea fi deja vaccinați pana la sfarșitul lunii decembrie”, a declarat…

- Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA), care examineaza in prezent cereri de autorizare a trei vaccinuri candidate impotriva covid-19, a anuntat luni ca ar putea aproba primele vaccinuri impotriva covid-19 pana la sfarsitul anului sau inceputul lui 2021, relateaza AFP. Acest organism cu…

- Compania farmaceutica americana Moderna va percepe guvernelor un pret cuprins intre 25 si 37 de dolari pentru o doza din vaccinul anti-COVID-19, in functie de cantitatea comandata, a declarat sambata directorul general al companiei, Stephane Bancel, pentru saptamanalul german Welt am Sonntag, transmite…

