Încetinitorul de particule – Masterpârțul cu Cetatea

Dacă facem abstracție de meciul de duminică seara, săptămâna trecută a Aradului a fost despre construcții. Nu, nu vă bucurați înainte, nu e vorba despre... The post Încetinitorul de particule – Masterpârțul cu Cetatea appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]