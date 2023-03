Surse oficiale au declarat, joi seara, pentru News.ro, ca, in marja Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a prezentat presedintelui Comisiei Europene, Ursula vin der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite. ”Presedintele Klaus Iohannis a solicitat reanalizarea de catre Comisie a situatiei. Presedinta von der Leyen a anuntat, in timpul reuniunii Consiliului European, ca Comisia Europeana va reanaliza si va reveni asupra cifrelor pentru Romania”, au afirmat sursele citate. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat,…