- Jean-Claude Juncker used "a dozen colorful cue cards with simplified explainers" to negotiate with Trump, WSJ rpts.Each card had at most 3 figures about a topic, like trade in cars.“If you want to be stupid," he told Trump, "I can be stupid, as well."https://t.co/WPW9UWF74L—…

- Comisia Europeana va face in luna septembrie o noua propunere referitoare la modalitatea de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene, a anuntat presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, informeaza Reuters.

- Comisia Europeana va face in luna septembrie o noua propunere referitoare la modalitatea de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene, a anuntat vineri, la Viena, presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, informeaza Reuters. ''Am convenit astazi ca in septembrie…

- Cancelarul german Angela Merkel cauta in continuare o solutie europeana la problema migratiei, prin discutii cu liderii altor state membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, transmite Reuters. ''Cancelarul lucreaza cu alti parteneri…

- Bulgaria, care detine pana pe 30 iunie presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune la minisummitul de duminica privind migratia inchiderea imediata a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru migranti si crearea unor centre pentru refugiatii de razboi in afara spatiului comunitar, transmite…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a criticat joi tarifele impuse de catre Donald Trump si a declarat ca Uniunea Europeana va face tot ce ii sta in putinta pentru a rebalansa comertul transatlantic, relateaza Reuters.

- Masurile de raspuns ale Uniunii Europene la tarifele introduse de administratia Trump vor intra in vigoare vineri, 22 iunie, a anuntat miercuri Comisia Europeana, informeaza AFP si Reuters. Executivul european a precizat ca a adoptat, in mod formal, o lege prin care sunt introduse tarife vamale suplimentare…

- Polonia nu a rezolvat problemele cheie semnalate de Comisia Europeana privind independenta justitiei, conform vicepresedintelui Comisiei, Frans Timmermans, care a adaugat ca va calatori la Varsovia pentru discutii saptamana viitoare, scrie Reuters. Vorbind in fata Parlamentului European, Timmermans…