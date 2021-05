Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune o definiție unitara la nivelul blocului comunitar pentru discursul instigator la ura (hate speech), in incercarea de a pune capat abuzurilor online, a anunțat marți comisarul pentru Justiție, Didier Reynders, potrivit Politico.

- Comisia Europeana vizeaza achiziționarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin Pfizer. UE mizeaza tot mai mult pe vaccinurile pe baza de ARN mesager In zilele urmatoare, Comisia Europeana va incheia un nou contract cu Pfizer-BioNTech pentru a achiziționa 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-Covid. Uniunea…

- Belgia redeschide luni granițele pentru calatoriile neesentiale, a anuntat miercuri prim-ministrul Alexander De Croo. Trecerea frontierei pentru turism sau in orice alt scop neesential era interzisa de la sfarsitul lui ianuarie din cauza pandemiei. Interdictia calatoriilor in UE, care a fost criticata…

- ​Toți cei interesați vor avea acces gratuit la cele mai recente descoperiri științifice finanțate de Uniunea Europeana pe noua platforma „Open Research Europe”, lansata, miercuri, de Comisia Europeana. Citește mai departe, acceseaza platforma și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- UPDATE Certificatul verde propus de Comisia Europeana „nu va fi o preconditie” pentru libera circulatie in Uniunea Europeana, afirma Didier Reynders, comisarul european pentru Justitie, o declaratie menita sa atenueze criticile privind utilitatea documentului, care va fi stabilita de Consiliul European.…

- Comisia Europeana a propus ieri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Adeverinta electronica verde va constitui…

- Astazi, Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul: – a fost vaccinat impotriva COVID-19 – a primit…

- Comisia Europeana va propune introducerea unui pașaport digital pentru persoanele vaccinate și care sa fie recunoscut in tot spațiul comunitar. Informația fost comunicata astazi de Ursula non der Leyen in cadrul unei teleconferințe cu parlamentarii germani.