Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Viena a adoptat joi legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina impotriva COVID-19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura, in pofida numeroaselor proteste de strada, transmite AFP. Proiectul de lege, anuntat in noiembrie pentru a…

- Proiectul de lege, anuntat in noiembrie pentru a impulsiona o campanie de vaccinare sovaielnica, a fost aprobat cu o larga majoritate (137 de voturi pentru, 33 impotriva). Masura va intra in vigoare pe 4 februarie.In plus fata de Verzi, partenerii de coalitie ai conservatorilor, proiectul a fost sustinut…

- Comisia Europeana a respins luni acuzatiile ca ar fi asteptat, in mod intentionat, pana in ajunul Anului Nou pentru a da publicitatii o propunere controversata privind clasificarea anumitor proiecte din domeniul gazelor naturale si energiei nucleare drept investitii sustenabile, oficialii Executivului…

- Uniunea Europeana a elaborat planuri pentru a eticheta unele proiecte de gaze naturale si energie nucleara drept investitii ”verzi”, dupa o batalie de un an intre guverne despre care investitii sunt cu adevarat ecologice, transmite Reuters. Comisia Europeana ar urma sa propuna in ianuarie reguli…

- Comisia Europeana ar urma sa propuna in ianuarie reguli care sa stabileasca daca proiectele de gaze si cele nucleare vor fi incluse in ”taxonomia finantelor durabile” a UE. Aceasta este o lista a activitatilor economice si a criteriilor de mediu pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a fi etichetate…

- Comisia Europeana a decis sa amane, pana la mijlocul lunii ianuarie, data la care isi va prezenta lista investitiilor „verzi”, a declarat comisarul pentru piata interna, Thierry Breton, care a adaugat ca se asteapta la o includere a gazele naturale si energia nucleara pe lista investitiilor „verzi”,…

- Soluție neașteptata de la Comisia Europeana dupa ce preturile europene la gaze naturale si electricitate au atins valori record in luna octombrie, pe fondul livrarilor limitate si al cererii crescute de energie aparute dupa ce economiile din intreaga lume si-au revenit dupa pandemie. Intre timp, preturile…

- Proiectul UE de a crea o uniune a pietelor de capital (CMU) a suferit o lovitura cand Marea Britanie si marele sau sector financiar au parasit blocul european. Pentru a mentine proiectul pe drumul cel bun, Comisia Europeana executiva a UE a propus stabilirea unei unui registru al preturilor actiunilor…