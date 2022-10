Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va prezenta marti o propunere privind un mecanism de plafonare a pretului gazelor naturale, a anuntat luni Jozef Sikela, ministrul ceh al Industriei si Comertului, a carui tara asigura in prezent presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene.

- Potrivit sursei citate, statele membre UE sunt blocate de mai multe saptamani cu privire la subiectul necesitatii si modalitatilor plafonarii pretului gazelor, in cadrul eforturilor de tinere sub control a preturilor in crestere la energie. Totul in conditiile in care Europa se indreapta spre o iarna…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene ar urma sa ceara Bruxelles-ului sa propuna plafonarea preturilor la gazele naturale, cand se vor intalni vineri, 7 octombrie, conform proiectului declaratiei lor comune, consultat de Reuters.

- Un grup de state membre UE intentioneaza sa preseze Comisia Europeana sa vina cu planuri pentru un plafon pentru pretul gazelor naturale, valabil la nivelul intregului bloc comunitar, potrivit unei propuneri de scrisori consultate de Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Pe 30 septembrie vom termina ceea ce am inceput (…): Tocmai am convocat o alta sedinta extraordinara a Consiliului Ministrilor Energiei pentru a discuta propunerile Comisiei” asteptate in aceasta saptamana, a postat pe Twitter ministrul ceh al Industriei si Comertului, Jozef Sikela, a carui tara detine…

- Comisia Europeana condusa de Ursula von der Leyen va da inapoi in privința plafonarii prețului pentru gazele naturale importate din Rusia, alegand in schimb sa mearga pe ideea suprataxarii companiilor energetice, potrivit unui document oficial obținut de jurnaliștii de la The Guardian.

- Decizia de a respinge plafonarea a fost luata vineri, insa, miniștrii energiei au cerut Bruxelles-ului sa elaboreze propuneri, in cateva zile, pentru a limita veniturile producatorilor de energie regenerabila si pentru a ajuta companiile de energie sa ramana pe linia de plutire, transmite Reuters .…

- La o intalnire de urgenta de la Bruxelles, ministrii au cerut Comisiei Europene sa propuna plafoane mai extinse pentru preturile gazelor, dar executivul UE a considerat ca o astfel de idee nu este fezabila. Tarile UE au sustinut, de asemenea, propunerea Executivului Uniunii de a oferi fonduri de urgenta…