Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (b1.ro) Prim-ministrul Florin Cițu se afla miercuri la Bruxelles, unde reprezentanții Romaniei poarta negocierile premergatoare depunerii Planului Național de Redresare și Reziliența la Comisia Europeana. In acest context, primul-ministru s-a intalnit cu comisarul european Adina Valean…

- 4 miliarde de euro prefinanțare din cele aproximativ 30 de miliarde de euro alocate țarii noastre prin Mecanismul European de Redresare și Reziliența vor putea fi livrate Romaniei incepand din luna iunie daca pana atunci va fi adoptata decizia privind resursele proprii de toate țarile membre, iar Planul…

- Siegfried Mureșan, europarlamenar: „Comisarul european pentru buget și administrație, Johannes Hahn, ne-a confirmat astazi, in ședința Comisiei pentru bugete a Parlamentului European, ca, daca toate țarile membre ale Uniunii Europene ratifica pana la finalul lunii mai decizia privind resursele proprii,…

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, a declarat marti ca se asteapta ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 sa fie demarat mai intai cu un proiect pilot la inceputul lunii iunie, astfel incat sistemul complet si reglementarile care-l insotesc sa intre vigoare la…

- In cadrul acordului, Air France va renunta la un numar mai mic de sloturi de aeroport, care confera dreptul de aterizare si decolare, la baza sa din Paris fata de cat solicita initial Comisia Europeana, mai ales in cazul aeroportului Orly. Un purtator de cuvant al Comisiei a spus ca este in contact…

- Descoperirea vine intr-un moment in care AstraZeneca este criticata de Comisia Europeana pentru reducerea substanțiala a livrarilor destinate statelor membre UE, scrie Politico . Autoritațile italiene au descoperit 29 de milioane de doze din vaccinul AstraZeneca, depozitate la un punct de finisare a…

- Odata cu Brexit și plecarea britanicilor de la Bruxelles, unii lingviști vor ca UE sa stabileasca engleza non-nativa ca limba oficiala și la fel de legitima alaturi de ceea ce puriștii ar numi versiunea „adecvata”. Astfel, UE ar prelua conducerea în definirea și promoarea euro-englezei,…