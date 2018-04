Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat miercuri in dezbatere publica un pachet legislativ intitulat „Noi avantaje pentru consumatori”, care prevede intre altele ca „UE interzice practicile de comercializare a produselor cu dublu standard de calitate care induc in eroare consumatorii”. Pachetul de…

- Administratorii de bloc risca amenzi usturatoare, potrivit unui proiect de act normativ ce a fost inregistrat, la Senat, pentru dezbatere. Este vorba despre o propunerea legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Potrivit acesteia, administratorii care…

- Comisia Europeana acuza Facebook si Twitter ca nu au aplicat schimbarile cerute de autoritatile europene pentru ca normele privind protectia consumatorilor sa fie respectate. CE a laudat Google, insa a spus ca raspunsurile nu au fost la fel de pozitive din partea Facebook si Twitter. "Este inacceptabil…

- Cu mai putin de patru luni inainte de intrarea in vigoare, pe 25 mai 2018, a noului Regulament General de Protectie a Datelor (GDPR), doar 33% dintre firme declara ca au in derulare un plan de aliniere la noua legislatie, arata un studiu EY. Cele mai ingrijorate se arata cele din afara spatiului UE,…

- Comisia Europeana a somat, marti, România si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pâna la sfârsitul saptamânii viitoare, în caz contrar urmând sa fie lansate

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Romania este trimisa de Comisia Europeana in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene in doua cazuri legate de combustibili. Țara noastra nu a implementat in mod corespunzator directiva care vizeaza stocurile petroliere și nici nu a implementat normele UE referitoare la instalarea infrastructurii…

- Serviciul de Protectie a Mediului din cadrul Politiei Locale Galati va desfasura, cu incepere din luna februarie, pe tot parcursul anului 2018, ample actiuni de verificare a operatorilor economici din Galati.