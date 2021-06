Comisia Europeana (CE) a anunțat ieri, 1 iunie, ca, potrivit estimarilor sale, in 2021 va emite obligațiuni pe termen lung in valoare de aproximativ 80 de miliarde euro, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”) de pana la cateva zeci de miliarde pentru a acoperi restul cerințelor de finanțare. Valoarea exacta atat a obligațiunilor UE, cat și a EU-Bills va depinde de nevoile exacte de finanțare, iar Comisia va revizui evaluarea de astazi in toamna. In total, CE ar putea imprumuta 800 miliarde euro. In acest mod, Comisia va fi in masura sa finanțeze, pe parcursul celei de a…