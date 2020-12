Comisia Europeană va distribui 20 de milioane de teste rapide Covid către statele membre Comisia Europeana a inceput procesul de reglementare al felului in care vor fi folosite testele antigenice rapide pentru detectarea coronavirusului și a anunțat ca va asigura 20 de milioane de astfel de teste pentru statele membre. Comisia anunța ca a semnat un contract-cadru cu Abott și Roche pentru achiziționarea a 20 de milioane de teste antigenice rapide in valoarea de pana la 100 de milioane de euro. Achiziția va fi finanțata prin Instrumentul pentru sprijin de urgența. Testele urmeaza sa fie puse la dispoziția statelor membre la inceputul anului viitor, ca parte a strategiei europene de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

