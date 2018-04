Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE), prin Centrul Comun de Cercetare, va demara in luna mai 2018 o campanie de testare a alimentelor pentru a combate aplicarea de standarde duble de calitate in diversele state membre, se arata intr-un document al executivului comunitar.

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea, miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare, in special promisiunea ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie,…

- Grupurile EELV (ecologisti) si GUE (stanga radicala) cer intr-o scrisoare adresata celorlalte grupuri politice din Parlamentul European declansarea unei "anchete oficiale" in cadrul Comisiei de control bugetar cu privire la numirea influentului Martin Selmayr, un german in varsta de 47 de ani.…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Parlamentul European a decis inființarea unei comisii speciale care se va ocupa de autorizarea folosirii pesticidelor in agricultura și urmeaza sa voteze mandatul unei noi comisii speciale privind procedura de autorizare a pesticidelor din UE, in cadrul ședinței plenare din 06.02.2018 de la Strasbourg.…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, a anuntat, astazi, Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.

- Comisia Europeana a adoptat marti prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…