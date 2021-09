Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a declarat ca este gata sa valideze „masurile temporare” ale statelor UE în fața creșterii prețurilor la gaz și electricitate, în timp ce lucreaza pentru a reduce dependența pe termen lung de combustibilul fosil, potrivit AFP. „Exista instrumente…

- Spania a cerut luni Comisiei Europene sa puna la punct orientari pentru a ajuta statele membre sa reactioneze in mod adecvat la cresterea preturilor la electricitate fara a incalca regulile blocului comunitar si, de asemenea, a sugerat ca este nevoie de masuri pentru a limita speculatiile pe piata…

- Comisarul, insarcinat cu coordonarea aprovizionarii UE cu serurile anti-Covid, a precizat ca cele 300 pana la 500 de milioane de doze de vaccin necesare pentru administrarea de rapeluri in UE reprezinta numai o luna de productie europeana.”Inteleg mesajul OMS, dar cifrele nu il sustin, in conditiile…

- Inflatia din zona euro a accelerat in august la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, fiind probabil ca aceasta tendinta sa continue, punand sub semnul intrebarii opinia pozitiva a Bancii Centrale Europene (BCE) fata de cresterea preturilor, pe care o considera temporara, transmite Reuters.…

- Pretul energiei electrice a atins luni un nou nivel record în Spania, dupa o serie de luni cu o tendinta ascendenta de neoprit, ceea ce s-a repercutat în inflatie si în costurile de productie, într-un moment în care tara începe sa iasa din puternicul regres economic…

- Clienții casnici care au trecut in piața concurențiala in ultimele luni din anul trecut urmeaza sa-și prelungeasca contractele sau sa semneze altele, in viitorul apropiat. Noile prețuri vor fi semnificativ mai mari, din cauza creșterii prețurilor din piața energiei. Creșterea semnificativa a prețului…