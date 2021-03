Comisia Europeană urmează să-şi prezinte planul cu privire la ”paşaportul verde digital” Monumentele si plajele goale nu mai provoaca mirare, de la Paris si pana pe coastele grecesti, in contextul in care calatoriile in Europa au fost oprite, aruncand indstria turismului intr-o criza grava. Bruxellesul urmeaza sa-si prezinte miercuri planul cu privire la turism si sanatate, denumit ”pasaportul verde digital”. Acest plan urmeaza sa le permita europenilor sa plece in vacanta in alte state membre UE, o revendicare urgenta a sectorului turismului, odata cu apropierea sezonului estival. ”Pentru noi, agentiile de tursm, acest certificat este o speranta. Pentru ca el va ajuta oamenii sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

