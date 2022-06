Stiri pe aceeasi tema

- Se asteapta ca, in cursul zilei de astazi, Comisia Europeana sa se pronunte in favoarea acordarii statutului de candidat la UE atat Ucrainei, cat si Republicii Moldova, informeaza DPA.O recomandare in acest sens pentru guvernele celor 27 de state membre ale UE urmeaza sa fie aprobata vineri, in cadrul…

- Publicația La Libre Belgique noteaza ca in iunie, Comisia Europeana intentioneaza sa prezinte opinia sa privind obtinerea de catre Ucraina a statutului de candidat la UE. Ceea ce ar deschide calea unui lung proces de negociere care va trebui aprobat de toate cele 27 de state membre, dupa cum a anuntat…

- Romania ofera Ucrainei o noua contribuție de asistența umanitara in valoare de 3,2 milioane euro, a anunțat prim-ministrul Nicolae Ciuca, la Conferința Internaționala la Nivel Inalt a Donatorilor pentru Ucraina, de la Varșovia. In context, prim-ministrul Romaniei a reiterat sprijinul multidimensional…

- Vicepremierul pentru integrarea europeana și euro-atlantica din guvernul de la Kiev, Olga Stefanishyna, spune ca Ucraina este „gata sa se miște rapid” cu candidatura sa pentru aderarea la Uniunea Europeana. ”Așteptați-va sa se acorde statutul de candidat in iunie”, a scris ea sambata, 9 aprilie, intr-un…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a promis vineri presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca institutia sa va pregati raportul privind candidatura Ucrainei la UE, relateaza Agerpres . „Acesta este un pas important catre UE”, i-a spus von der Leyen lui Zelenski in timp ce ii inmana…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea discuții vineri la Kiev cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean pentru televiziunea naționala, potrivit Reuters. Acesta a spus ca alte detalii ale discuțiilor nu vor fi anunțate…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va intalni, vineri, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit purtatorului de cuvant al presedintelui ucrainean, Serghei Nikiforov, relateaza CNN. ”Nu va pot spune ora exacta, din motive de securitate. Insa, candva, in timpul zilei,…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, si Joseph Biden, presedintele Statelor Unite, au condamnat joi seara, cu ocazia summitului de la Bruxelles, razboiul "nejustificat si neprovocat" lansat de Rusia impotriva Ucrainei si au pledat pentru