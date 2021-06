Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa deschida miercuri o procedura de infringement impotriva Germaniei, in urma unei hotarari controversate a Curtii Constitutionale germane, in 2020, care a pus in discutie primatul dreptului european asupra dreptului national, declara marti o sursa europeana pentru…

- Comisia Europeana se pregateste sa demareze, miercuri, o procedura de infringement împotriva Germaniei, dupa o decizie a Curtii Constitutionale a Germaniei din 2020 care a pus în discutie prioritatea dreptului european asupra dreptului national, au declarat marti pentru AFP mai multe surse…

- CCR: Desfiintarea Sectiei Speciale nu poate fi decisa decat de Parlament Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala insista si îsi mentine decizia privind constitutionalitatea functionarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie. CCR arata ca desfiintarea Sectiei Speciale nu…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat vineri Polonia, considerând ca alcatuirea Curtii Constitutionale este ''viciata de ilegalitate'' din cauza desemnarii neregulamentare a unuia dintre judecatorii sai de catre puterile executiva si legislativa, dominate de…

- Curtea Constituționala (CC) s-a ghidat in luarea deciziei de astazi de niște aparențe de adevar și nu de litera și spiritul Constituției. Comentariul a fost facut de fostul președinte al CC, Victor Pușcaș, ca reacție la avizul Inaltei Curți care a statuat ca au fost intrunite circumstanțele de dizolvare…

- Curtea Constitutionala a stabilit miercuri, 7 aprilie, ca deciziile judecatoresti in domeniul penal trebuie sa fie pronuntate doar odata cu motivarea lor. Astfel, nimeni nu va mai suferi consecintele unei condamnari penale fara sa cunoasca si motivele si fara sa beneficieze de dreptul de a apela la…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, cu majoritate de voturi o exceptie de neconstitutionalitate si a decis ca anumite prevederi din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale. Astfel, hotararea judecatoreasca trebuie sa fie motivata in fapt si in drept la data pronuntarii. Daca aceasta…

- Șeful Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a reușit sa obțina de la Curtea de Apel București sesizarea Curții Constituționale pentru doua articole de lege care vizeaza deconspirarea foștilor colaboratori ai Securitații. Mugur Isarescu este acuzat de CNSAS ca ar fi fost informator inainte…