Stiri pe aceeasi tema

- Comisia precizeaza, intr-un punct de vedere remis G4Media.ro, ca Romania risca sa piarda alocarea financiara a programului pentru perioada 2014-2020, adica 553,19 milioane de euro. ”Serviciile Comisiei urmaresc indeaproape procesul de adoptare a Codului administrativ in Romania, deoarece aceasta initiativa…

- Senatoare USR, jignita de Claudiu Manda, dupa ce un alt coleg din PSD o injurase in iarna. Florina Presada a fost ținta unor injurii din partea social-democratului Liviu Brailoiu, in timpul dezbaterilor la legile justiției. Luni, in plen, președintele de ședința, Claudiu Manda, tot de la PSD, a ținut…

- Exercitiul Saber Strike, desfasurat de NATO in Polonia si statele baltice, produce ingrijorare la Moscova. Rusia urmareste indeaproape manevrele desfasurate in cadrul NATO, mai ales pe cele organizate in apropierea frontierelor Federatiei Ruse, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Romania ocupa locul 44, urcand doua locuri fata de anul precedent, si clasandu-se chiar in fata Statelor Unite, in editia din anul 2018 a Indexului Global al Libertatii Presei, publicat, miercuri, de organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF). In pofida evolutiei pozitive…

- Deputatul roman Eugen Tomac considera ca adoptarea Declaratiei de marti, 27 martie, „pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”, in cadrul unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, demonstreaza ca in Romania exista consens politic in ceea ce priveste…

- Parlamentul de la Bucuresti a adoptat marti, 27 martie, o „Declaratie pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”, in cadrul unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

- Totul a pornit de la Lituania, care, la sfarșitul anului trecut, a inaintat o cerere prin care ii cerea Uniunii Europene sa renunțe la ora de vara. Asta pentru ca era inutila și punea in dificultate mare parte din locuitori. Lituania susținea ca majoritatea oamenilor considera enervant ca trebuie sa-și…