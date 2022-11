Stiri pe aceeasi tema

Comisia Europeana se pregateste sa recomande miercuri inghetarea a peste 13 miliarde de euro fonduri europene destinate Ungariei, ca raspuns la problemele de coruptie identificate in aceasta tara, comenteaza AFP, conform Agerpres.

Ungaria lui Viktor Orban, in plina negociere cu Bruxellesul pentru deblocarea fondurilor europene la care are dreptul, este acuzata ca "santajeaza" UE opunandu-se unui ajutor financiar pentru Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Romania spera sa trimita a doua cerere de plata catre Comisia Europeana, pentru Planul Național de Redresare și Reziliența, pana pe 15 noiembrie, insa termenul va fi, probabil, depașit din nou.

Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie care consemneaza lipsa de progrese suficiente in combaterea coruptiei in Malta, informeaza AFP.

Guvernul ungar inainteaza luni parlamentului primul din mai multe proiecte de lege anticorupție, pentru a evita pierderea fondurilor UE.

Ungaria s-a angajat duminica sa-si indeplineasca toate angajamentele asumate fata de Comisia Europeana pentru a debloca finantarea Uniunii Europene, dupa ce Executivul UE a propus suspendarea unor fonduri de aproximativ 7,5 miliarde de euro destinate statului ungar, din cauza coruptiei, transmite

Comisia Europeana intenționeaza sa recomande taierea finanțarii guvernului ungar condus de premierul Viktor Orban din cauza corupției generalizate din aceasta țara, relateaza Bloomberg, citand oficiali europeni de rang inalt.

Guvernele primelor cinci economii din Uniunea Europeana au anuntat vineri ca vor aplica de anul viitor un impozit minim pe companii convenit la nivel mondial "prin orice mijloace legale posibile", daca Ungaria nu renunta la opozitia sa privind introducerea unui astfel de impozit la nivelul UE, transmite