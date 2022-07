Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si-a dat acordul pentru ca vaccinul Imvanex sa fie comercializat ca o masura de protectie medicala impotriva variolei maimutei, asa cum a recomandat saptamana trecuta Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), a anuntat luni producatorul acestui ser, compania daneza de biotehnologie…

- Comisia Europeana cumara peste 100.000 de vaccinuri impotriva variolei maimutei, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii va evalua situatia saptamana viitoare, pentru a stabili daca e vorba de o urgenta sanitara mondiala.

- Organizația Mondiala a Sanatații a precizat, vineri, ca nu recomanda vaccinarea in masa impotriva variolei maimuței, pentru ca nu exista motive de ingrijorare in acest moment, iar raspandirea virusului poate fi controlata. Aproximativ 300 de cazuri de variola maimuței au fost raportate pana acum in…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a precizat, vineri, ca nu exista motive de alarma in privința variolei maimuței, nerecomandand in acest moment vaccinarea in masa, relateaza Reuters.

- Romania va cumpara aproximativ 1.000 de doze de vaccin impotriva variolei maimuței, a transmis ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Anunțul ministrului vine in contextul in care tot mai multe țari inregistreaza infectari cu aceasta boala, iar Belgia a introdus carantina obligatorie pentru pacienții…