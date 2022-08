Comisia Europeana a semnat un acord de achiziție cu compania farmaceutica spaniola HIPRA privind furnizarea de vaccinuri anti Covid-19, bazate pe proteine recombinate, dupa ce vor fi autorizate de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) și vor fi disponibile in UE, transmit agențiile de presa. Vaccinul bivalent HIPRA cu proteine recombinate, aflat in prezent in proceduri de examinare de catre EMA, a fost dezvoltat pentru a fi utilizat ca doza booster pentru persoane vaccinate anterior impotriva noului coronavirus si care au varste de peste 16 ani. „In contextul in care numarul infectiilor COVID-19…