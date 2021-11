„Orice persoana din UE are dreptul de a fi tratata in mod egal”, fara referire la „sex, etnie, rasa, religie, dizabilitați și orientare sexuala”. Astfel – scrie Bruxelles-ul in noile sale linii directoare – apelativele „Miss, Mrs” (domnisoara sau doamna) trebuie sa dispara, fiind inlocuite cu un mult mai generic „Ms”, potrivit agenției italiane ANSA . Nici de sarbatori nu vor trebui sa mai existe referiri cu conotații religioase, cum ar fi Craciunul, ci acestea vor fi citate intr-un mod generic: spunand, de exemplu „sarbatorile sunt stresante” și nu „Craciunul este stresant”, precizeaza documentul…