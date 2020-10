Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis vineri sa trimita Romaniei o scrisoare suplimentara de punere in intarziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva Consiliului 91/271/CEE) in marile zone urbane, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. …

- Comisia Europeana a cerut vineri Romaniei sa inchida, sa sigileze si sa refaca ecologic 15 depozite de deseuri ilegale care au beneficiat de o perioada de tranzitie, conform Tratatului sau de aderare, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Astfel, Comisia a trimis vineri Romaniei o scrisoare…

- Comisia Europeana a decis vineri sa trimita Romaniei o scrisoare suplimentara de punere in intarziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva Consiliului 91/271/CEE) in marile zone urbane, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Aceasta scrisoare…

- Romania ajuta Cehia cu 30 de ventilatoare de terapie intensiva achizitionate prin programul RescUE de catre Uniunea Europeana. Aparatele au plecat, vineri, catre Praga, Cehia, in sprijinul medicilor care intervin in lupta impotriva pandemiei generata de COVID-19. “Misiunea este organizata in baza deciziei…

- Reglementarile Uniunii Europene care prevad limite pentru plafonarea deficitului bugetar și a nivelului de indatorare a statelor membre raman suspendate și in 2021 pentru a susține masurile de relansare a economiei dupa pandemie. Comisarul european al Afacerilor, Paolo Gentiloni, a facut anunțul la…

- Proiectul de lege pentru reglementarea tehnologiei și infrastructurii 5G inițiat de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor a atras atenția Comisiei Europene. Conform surselor Puterea.ro, Comisia Europeana reclama faptul ca nu a fost informata asupra realizarii proiectului. Mai exact, Comisia Europeana…

- Cand spunem: “In Romania nu e nimic de facut”, ignoram sute și sute de inițiative ale oamenilor care nu se resemneaza. Ce motiveaza un grup de oameni care nu renunța sa-i ajute pe cei in nevoie?Paula are 31 de ani si e indragostita. Nu spunem de cine, persoana nu e asa de importanta. Aranjandu-si bratarile…

- # Administratorul Tofan a fost chemat sa aiba ultimul cuvant Scapat de condamnare in procesul pentru deșeurile de la Glina, Vasile Tofan este judecat acum, impreuna cu firma Global Eco Center, pentru situația de la Campulung, din 2013, atunci cand au ars deșeurile de la depozitul de pe fosta platforma…