- Comisia a hotarat astazi, 12 noiembrie, sa trimita din nou Romania in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea pe deplin a hotararii Curții din 18 octombrie 2018, care constata neindeplinirea de catre Romania a obligațiilor sale in temeiul Directivei privind depozitele de deșeuri…

- „Este o lectie dura pe care o primim astazi de la Comisia Europeana, insa nicidecum una neasteptata. Privind in urma la aceasta procedura, inceputa in 2012, pot spune chiar ca autoritatile europene au fost excesiv de ingaduitoare si ne-au acordat toate sansele posibile sa ne indeplinim obligatiile,…

- Comisia Europeana a hotarat vineri sa trimita din nou Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea pe deplin a hotararii Curtii din 18 octombrie 2018, care constata neindeplinirea obligatiilor sale in temeiul Directivei privind depozitele de deseuri (Directiva 1999/31/CE),…

- “Comisia a decis astazi, 23 septembrie, sa trimita scrisori de punere in intarziere Poloniei si Romaniei pentru ca nu au integrat corect anumite aspecte ale Directivei privind siguranta activitatilor offshore (Directiva 2013/30/UE) in sistemele lor juridice”, informeaza CE. In aceasta directiva, UE…