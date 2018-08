Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile vor fi disponibile incepand de luni, a declarat directorul general al societatii, Giovanni Castellucci. Pentru familiile celor peste 40 de victime ale catastrofei va fi platita o suma de ordinul milioanelor de euro, iar pentru mutarea locatarilor din imobilele de sub pod - zeci de milioane.…

- de Catalin Tolontan Nicolae Ciuleac, intreprinzatorul roman din Tulcea, cel mai lovit din toata tara, explica cititorilor Libertatea cum a ramas fara afacerea unde lucreaza 500 de oameni. Firma Carniprod ii apartine lui și a avut, conform Ziarului Financiar, afaceri de 16 milioane de euro anul trecut.…

- Guvernul va adopta in acest an masura privind amnistia fiscala daca aceasta va ajuta economia si daca nu vor exista obiectii din partea Comisiei Europene (CE), in conditiile in care statul poate recupera doar 17 miliarde de lei din totalul de 100 de miliarde de lei, cat este datoria totala a companiilor…

- Guvernul de la Beijing insista pe investitii in proiecte mari de infrastructura in Balcani si Europa Centrala si de Est, este concluzia celei mai recente editii a summitului 16 plus 1 de cooperare intre China si statele din regiune, organizat la Sofia. Circa 250 de companii chineze si reprezentanti…

- Premierul Viorica Dancila va avea intrevederi marti, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat CE. Tot saptamana viitoare, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni cu comisarul european pe…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a avertizat, miercuri, ca rata inflatiei ar putea ajunge in toamna la 6.5%-7%, daca Guvernul continua "dezmatul pe bani publici"."Scurt, despre dobanzi- pana unde poate sa creasca ROBOR. Pana acum totul merge exact cum am estimat: PSD la guvernare = inflatie mare…

- Guvernul spaniol, care a acceptat sa primeasca 629 de migranti salvati de nava Aquarius, nu are nicio problema cu Italia sau cu Franta, cele doua tari aflandu-se in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a criticat ''cinismul'' si ''iresponsabilitatea''…

- Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat la formarea unui guvern. Conte, un jurist fara experienta politica in varsta de 53 de ani, a fost desemnat miercuri, dar trebuia sa confirme aceasta numire si sa prezinte o lista de ministri pe care seful statului, Sergio Mattarella, sa o accepte.…