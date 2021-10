Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a fost enervat de intrebarea unui jurnalist la conferința de presa susținuta la Constanța, dupa tragedia de la Spitalul de Boli Infecțioase. ” – Considerați ca se simte nevoia sa va dați dumneavoastra demisia? -Vreți sa spuneți ca e situația…

- Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis condoleanțe familiilor indoliate, care și-au pierdut rudele in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța. Bode susține ca au fost șapte morți. Potrivit acestuia, anchetatorii verifica acum daca spitalul avea sau nu nevoie de…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor care au avut de suferit in urma incendiului produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și spune ca este ingrozit de sistemul de sanatate din țara noastra. “Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul…

- In plin val 4 al pandemiei, sistemul de sanatate din Romania este la un pas de colaps. Spitalele sunt asaltate de bolnavi, sunt prost dotate și nevoite sa duca mai mult decat pot. Incidentul de la spitalul din Constanța este al patrulea produs in mai puțin de un an. Pe 14 noiembrie 2020 la spitalul…

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat Planul…

