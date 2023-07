Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului: Romania scapa de procedura de infringement in cazul Programului national de combatere a poluarii atmosferice Comisia Europeana a anulat procedura de infringement la adresa Romaniei pentru neadoptarea si lipsa de comunicare a Programului national de combatere a poluarii atmosferice…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Ministrul Muncii Marius Budai a anuntat, luni, ca printre principiile agreate cu reprezentantii Comisiei Europene in discutiile de la Bruxelles, se numara cresterea treptata a varstei de pensionare pentru toti romanii pana la varsta de 65 de ani. De asemenea, a fost agreata si eliminarea unor pensii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat luni, 22 mai, ca dupa discuțiile avute saptamana trecuta la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene, alaturi de ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, s-a agreat cresterea treptata a varstei de pensionare pentru femeile și barbații din Romania pana…

- Ministerul Finanțelor Adrian Caciu a reactionat la raportul Comisiei Europene, care prognozeaza o crestere economica reala mai mare pentru Romania, de 3,2% in 2023, fata de 2,5%, cat estima initial, scrie Ziarul Financiar.

- Kievul precizeaza, in notele de protest transmise catre Bruxelles și Varșovia, ca limitarea importurilor de grau ucrainean este „categoric inacceptabila”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.„Astfel de restrictii, oricum ar fi justificate, nu respecta Acordul de Asociere intre Ucraina si UE,…

- Comisia Europeana a anuntat, vineri seara, ca Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria vor renunta la masurile unilaterale pe care le-au luat din cauza importurilor de cereale din Ucraina, urmand sa vina imediat cu masuri comune pentru toate cele cinci state, inclusiv pentru Romania, a declarat pentru…

- Romania va fi protejata prin decizia Comisiei Europene de stopare a importurilor de grau, porumb, rapita, floarea soarelui si ulei de floarea-soarelui din Ucraina si va primi suma cuvenita pentru a acorda banii respectivi fermierilor cat mai repede cu putinta, indiferent daca cele patru tari ridica…