Comisia Europeană: Toate statele membre au lansat un proces de revizuire şi de consolidare a măsurilor de securitate aplicabile reţelelor 5G Setul de instrumente prezinta o abordare comuna bazata pe evaluarea obiectiva a riscurilor identificate si pe adoptarea unor masuri proportionale de atenuare vizand combaterea riscurilor in materie de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea generatie de retele mobile. ”Chiar daca in multe state membre lucrarile pe aceasta tema sunt inca in derulare, raportul indica faptul ca toate statele membre au lansat un proces de revizuire si de consolidare a masurilor de securitate aplicabile retelelor 5G, demonstrandu-si astfel angajamentul fata de abordarea coordonata definita la nivelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Statele membre UE au publicat vineri un raport privind progresele înregistrate în aplicarea setului comun de instrumente de securitate cibernetica a viitoarelor rețele 5G. Masurile vizând restricționarea participarii furnizorilor în funcție de profilul lor de risc sunt deja…

- Platforma va furniza informatii in timp real privind frontierele si disponibilitatea mijloacelor de transport si a serviciilor de turism din statele membre. Aceasta face parte din pachetul Comisiei privind turismul si transporturile din 13 mai 2020, lansat pentru a restabili increderea calatorilor…

- Comisia Europeana a lansat luni o platforma web intitulata ”Re-open EU”, dedicata sprijinirii reluarii in siguranta a calatoriilor si a turismului in intreaga Europa, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Aceasta platforma va furniza informatii in timp real privind frontierele…

- Comisia Europeana a lansat luni o platforma web intitulata ''Re-open EU'', dedicata sprijinirii reluarii in siguranta a calatoriilor si a turismului in intreaga Europa, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Aceasta platforma va furniza informatii in timp real…

- Comisia Europeana a lansat luni o platforma web intitulata ''Re-open EU'', dedicata sprijinirii reluarii in siguranta a calatoriilor si a turismului in intreaga Europa, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Aceasta platforma va furniza informatii in timp real privind…

- Comisia a lansat, luni, site-ul „Re-open EU”, dedicat sprijinirii reluarii in siguranța a calatoriilor și a turismului in intreaga Europa. Acesta va furniza informații in timp real privind frontierele și disponibilitatea mijloacelor de transport și a serviciilor de turism din statele membre.Conform…

- Guvernul vrea sa înființeze în perioada urmatoare un grup de lucru 5G interinstituțional care ar urma sa identifice masurile necesare asigurarii securitații rețelelor 5G din România, în acord cu recomandarile UE, potrivit unui Memorandum aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi…

- Comisia Europeana invita statele membre sa prelungeasca pana la 15 iunie restrictia privind calatoriile neesentiale catre Uniunea Europeana, pentru a reduce riscul de raspandire a infectiilor cu coronavirus prin intermediul calatoriilor, aratand ca "situatia ramane fragila, atat in Europa, cat si…