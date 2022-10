Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania a sprijinit toate pachetele de sanctiuni impotriva Rusiei, insa a afirmat ca este inoportun sa se discute despre noul pachet in faza de pregatire, informeaza AGERPRES . „Noi am sprijinit toate pachetele de sanctiuni si trebuie sa stiti ca ele nu se bazeaza…

- Comisia Europeana a prezentat luni noul "Instrument pentru situatii de urgenta al pietei unice" (SMEI), cu ajutorul caruia Bruxelles intentioneaza sa proteja lanturile de aprovizionare in perioadele de criza. Acest instrument, daca va fi adoptat de Consiliu in forma propusa, va da Comisiei puteri sa…

- Pretul gazelor naturale la bursele din Marea Britanie si Tarile de Jos a crescut miercuri, dupa ce Comisia Europeana a omis sa includa o propunere anterioara, vizand plafonarea preturilor pentru gazele naturale importate, in pachetul sau de masuri destinat combaterii exploziei preturilor la energie,…

- Comisia Europeana propune o intervenție de urgența pe piețele europene ale energiei pentru a face fața recentelor creșteri dramatice ale prețurilor. Executivul european propune obligația de a reduce consumul de energie electrica cu cel puțin 5% in timpul orelor de varf selectate. De asemenea, Comisia…

- Liderii europeni pregatesc masuri radicale de scadere a prețurilor la energie, care vor fi discutate de reprezentanții țarilor UE miercuri, inaintea reuniunii de urgența a miniștrilor energiei de vineri. Propunerile includ un plafon de preț pentru gazul rusesc, noi criterii de referința pentru stabilirea…

- Modificarile din domeniul Energiei aduse de Guvern prin Ordonanța de Urgența nr. 119/2022 produc un efect major destabilizator asupra serviciilor de telecomunicații și afecteaza grav planurile investiționale in domeniu, conform Asociației Operatorilor Mobili din Romania. Prin OUG menționata, promovata…

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a spus luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Bruxelles-ul va publica miercuri planuri privind modul in care cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene pot reduce consumul de gaze, in conditiile in care se pregatesc pentru posibile reduceri suplimentare ale fluxurilor de gaze rusesti si incearca sa umple depozitele de gaze pana in iarna. Un proiect…