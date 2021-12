Comisia Europeana susține vaccinarea in Romania, intr-o acțiune menita sa sprijine eforturile autoritaților de la București. „Comisia Europeana se alatura eforturilor Romaniei in campania de comunicare privind vaccinarea”, anunța un comunicat de presa al Comisiei Europene. Acțiunea comuna a Comisiei Europene și a Romaniei a inceput la 14 decembrie. „Campania va consta intr-un spot de 40 de secunde care se va difuza atat pe posturile de televiziune, cat și pe posturile de radio din Romania. Acesta conține marturii ale unor oameni care au pierdut persoane dragi din cauza pandemiei de COVID-19”,…