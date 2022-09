Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri, la Strasbourg, ca va urma o perioada dificila pentru companiile si gospodariile din Europa, ea evocand consecintele economice ale razboiului din Ucraina. ”Momentele care ne asteapta nu vor fi usoare. Fie ca vorbim de familii care…

- Uniunea Europeana va aloca 100 de milioane de euro pentru a ajuta la reconstruirea scolilor din Ucraina, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul sau anual privind starea Uniunii Europene, sustinut in plenul Parlamentului European la Strasbourg.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, in discursul sau anual privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, ca doreste includerea Ucrainei in zona libera de roaming europeana pentru utilizatorii de telefoane mobile,…

- Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, este invitata speciala a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia discursului anual privind starea Uniunii Europene pe care il susține in Parlamentul European de la Strasbourg.Olena Zelenska a fost intampinata cu ropote de aplauze de parlamentarii…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, isi va sustine miercuri, in fata Parlamentului European reunit in plen la Strasbourg, discursul sau privind starea Uniunii Europene, urmat de o dezbatere cu eurodeputatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului.