- Vaccinarea împotriva virusului COVDI-19 poate începe în primul trimestru al anului viitor, spune Andrea Ammon, seful Centrului European pentru Prevenirea si Controlarea Bolilor (ECDC). Uniunea Europeana va achiziționa doze de vaccin pentru toate…

- Klaus Iohannis a discutat, joi seara, in cadrul reuniunii Consiliului European, despre problemele cu care se confrunta statele membre UE in gestionarea pandemiei de Covid-19. Președintele a spus ca exista probleme in stabilirea unor protocoale comune de testare Covid-19 și recunoaștere a acestora intre…

- Pandemia de Covid-19 care a determinat alocarea de mai mulți bani europeni poate inseamna mai puțina rigurozitate in respectarea regulilor și implicit un risc mai mare pentru fraude financiare, a declarat Laura Codruța Kovesi, procuror-șef european al Parchetului European, in cadrul EUROSFAT, cel mai…

- Comisia Europeana, recomandari pentru vaccinarea impotriva coronavirusului. Cine ar trebui sa aiba prioritate. Comisia Europeana a prezentat astazi principalele elemente care trebuie luate in considerare de catre statele membre pentru strategiile lor de vaccinare impotriva COVID-19, atunci cand va fi…

- Vera Jurova, vicepreședinte al Comisiei Europene, cere ca statele membre UE sa evite restricțiile de calatorie anti-Covid-19 la frontiere, scrie Mediafax.„Sigur ca unele restricții sunt necesare, dar un lucru este clar: coronavirusul este prezent in intreaga Europa și nu il vom aduce sub control prin…

- Guvernul spaniol a anuntat miercuri ca va extinde masurile de combatere a COVID-19, deja in vigoare in anumite zone ale regiunii Madrid, la intreaga capitala si la mai multe municipalitati de la periferia sa, informeaza AFP, citata de Agerpres.De asemenea, alte noua orașe din zona metropolitana vor…