- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a transmis parlamentarilor europeni, miercuri, ca statele au "dreptul" de a isi crea propriul sistem legislativ, facand referire la noua lege privind functionarea Curtii Supreme de Justitie, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta…

- Polonia va prezenta in scris, in termen de 30 de zile, o pozitie detaliata cu privire la procedura de infringement lansata luni de Comisia Europeana impotriva Varsoviei, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, a anuntat luni Konrad Szymanski, adjunct al ministrului de externe polonez, citat…

- Comisia Europeana a lansat luni o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor de la Varsovia, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, releva Reuters si AFP, citate de agerpres. La data de 3 iulie, 27 dintre cei 72…

- Procedura de Infringement declanșata de Comisia Europeana impotriva a 11 state membre UE, printre care se numara și Romania, este una standard, pentru netranspunerea unei directive eurpene in legislația naționala, potrivit unei declaratii facute, vineri, de un purtator de cuvant al Comisiei Europene.…