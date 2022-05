Comisia Europeană sparge fortăreața Apple Executivul UE a acuzat gigantul american Apple ca blocheaza concurența in sistemele de plata contactless, prin impunerea serviciului sau Apple Pay utilizatorilor dispozitivelor iOS. Producatorul de iPhone „abuzeaza de poziția sa dominanta pe piețele portofelelor mobile”, impiedicand soluțiile concurente sa funcționeze pe dispozitivele sale. Comisia, autoritatea de supraveghere a concurenței din UE, a condamnat deja […] The post Comisia Europeana sparge fortareața Apple first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

