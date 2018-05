Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana cere Romaniei, printr-o scrisoare de punere in intarziere, sa ramburseze imediat și integral taxa de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. „Dat fiind ca normele romanești aplicabile restituirii taxelor nu respecta principiile cooperarii loiale,…

- Exista 80% sanse ca Polonia sa incheie conflictul cu Comisia Europeana privind statul de drept in curand, conform liderului partidului Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, scrie Politico.„Planuim momentan sa implementam schimbarile asupra carora am cazut de…

- Doi parlamentari ai celor de la Partidul Social Democrat (PSD) au ajuns sa fie postaci de lux pentru seful formatiunii, Liviu Dragnea. Si nu este vorba despre doi parlamentari oarecare, ci despre doi oameni cu greutate in partid.Citește și: Fostul lider PSD se implica intr-un nou proiect:…

- Ministerul Mediului, in cadrul unui grup de lucru, propune un act normativ, o hotarare de Guvern, prin care depozitele de deșeuri neconforme industriale (gropile de gunoi) sa fie preluate de stat, in speța de catre Administrația Fondului pentru Mediu. Aceasta masura este luata de Guvern pentru a…

- In calitate de membru al Comisiei de Munca dar și al Grupului pentru Tineret in cadrul Parlamentului European, am organizat in data de 21 Martie 2018 un eveniment intitulat „Mai multa mobilitate pentru tineri”. Alaturi de co-organizatorii evenimentului, EFIL - Federația Europeana pentru Invațare…