- Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere și solicita Romaniei, Ungariei, Portugaliei și Sloveniei sa respecte normele UE privind achizițiile publice și concesiunile.Comisia Europeana a decis sa inițieze proceduri de constatare a neindeplinirii obligațiilor trimițand scrisori…

- Comisia Europeana solicita Romaniei, Germaniei, Ungariei, Țarilor de Jos, Austriei, Slovaciei și Suediei sa transpuna integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii in cadrul procedurilor penale.Comisia Europeana a decis sa deschida o procedura de constatare a neindeplinirii obligațiilor…

- Comisia Europeana (CE) a trimis Romaniei, Ungariei, Portugaliei si Sloveniei scrisori de punere in intarziere pentru neconformitatea normelor nationale cu legislatia UE privind achizitiile publice, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Actele legislative ale UE includ Directiva privind…

- Economia UE a crescut cu 0,5% si a zonei euro cu 0,6% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Irlanda si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). De asemenea, economia…

- Potrivit meteorologilor, furtuna Patricia aduce rafale de peste 100 de km/h, temperaturi in scadere și vijelii periculoase. Meteorologii au emis deja avertizari cod rosu si portocaliu in Germania, cod portocaliu de furtuni in nordul Italiei, Slovenia si vestul Ungariei, dar si cod galben de vant si…

- In perioada ianuarie-martie 2023, s-a inregistrat in UE si in zona euro o scadere a deficitelor, comparativ cu trimestrul patru din 2022, in urma reducerii cheltuielilor totale, precum si a cresterii PIB-ului nominal. Masurile adoptate de guverne pentru a atenua impactul preturilor ridicate la energie…