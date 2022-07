Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana insista ca atat Romania, cat și Italia sa actualizeze legea ce elimina barierele de reglementare in temeiul Directivei privind distribuția transfrontaliera a fondurilor Autoritațile romanești au recunoscut ca nu s-a realizat transpunerea integrala. Directiva privind distribuția transfrontaliera…

- Diminuarile de alocatii impuse de Austria imigrantilor ai caror copii traiesc in tara lor de origine contravin legislatiei europene, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Este vorba despre o masura luata de guvernul precedent, in ianuarie 2019, iar Romania a fost una dintre țarile afectate.Austria…

- Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite Romania și alte 4 state membre in fața Curții de Justiție a UE. Comisia a decis, in 19 mai, sa trimita Cehia [INFR(2020)0510], Irlanda [INFR(2020)0531], Romania [INFR(2020)0555], Slovacia [INFR(2020)0563] și Spania [INFR(2020)0521] in fața…

- Astazi, 19 mai, Comisia Europeana a trimis avize motivate Romaniei [ INFR(2021)0493 ] și Sloveniei [ INFR(2021)0505 ], solicitandu-le sa comunice informații cu privire la modul in care normele UE privind datele deschise și reutilizarea datelor din sectorul public [ Directiva (UE) 2019/1024 , denumita…

- Joi, 19 mai, Comisia Europeana a decis sa trimita Romania, Cehia, Irlanda, Slovacia și Spania in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru ca nu au transpus in legislație Directiva UE privind serviciile mass-media audiovizuale. Comisia Europeana cere sancțiuni financiare impotriva acestor state.