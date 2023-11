Comisia Europeană solicită României să remedieze deteriorarea unui corp de apă legată de construirea de centrale hidroelectrice mici In 2015, Comisia a trimis Romaniei o scrisoare de punere in intarziere cu privire la autorizarea si construirea de centrale hidroelectrice mici pe cursurile de apa alpine, care afecteaza trei situri Natura 2000 si corpurile de apa aferente, mai indica sursa citata.. In urma mai multor reuniuni cu Comisia, autoritatile romane si-au asumat mai multe angajamente, cum ar fi i) monitorizarea proiectelor care fac obiectul procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor, ii) reevaluarea deteriorarii cauzate de autorizarea si construirea proiectelor de centrale hidroelectrice mici, iii) adoptarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directiva modificata stabileste tinte obligatorii din punct de vedere juridic privind reciclarea si pregatirea pentru reutilizarea deseurilor municipale,mai spune sursa citata. De asemenea, aceasta impune statelor membre sa isi imbunatateasca sistemele de gestionare a deseurilor si eficienta folosirii…

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei si Austriei in vederea remedierii deficientelor in transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deseurile, astfel cum a fost modificata…

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei si Austriei in vederea remedierii deficientelor in transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deseurile, astfel cum a fost modificata…

- Comisarul European pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat, miercuri, la Digi24, dupa ce Comisia Europeana a anunțat inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Republica Moldova și Ucraina, ca „este o zi importanta pentru blocul comunitar, pentru Comisie, dar și pentru noi, ca romani”.…

- Respectivele acte legislative ale UE includ Directiva privind achizitiile publice (Directiva 2014/24/UE), Directiva privind achizitiile publice in sectorul utilitatilor publice (Directiva 2014/25/UE) si Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE), precizeaza comunicatul…

- Comisia Europeana (CE) a trimis Romaniei, Ungariei, Portugaliei si Sloveniei scrisori de punere in intarziere pentru neconformitatea normelor nationale cu legislatia UE privind achizitiile publice, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Actele legislative ale UE includ Directiva privind…

- Parinții de gemeni, tripleți și multipleți vor avea beneficii in plus dupa ce Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a OUG nr. 164/2022. Actul normativ amintit prevede suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii nascuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, incepand…