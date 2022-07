Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis, vineri, aviz motivat Italiei si Romaniei pentru ca aceste tari nu au transpus integral Directiva 2019/1160/UE, care modifica Directiva de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si Directiva…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, cu unanimitate, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public, au precizat, pentru Agerpres , oficiali ai CCR.USR a sesizat CCR cu privire la aceasta lege pe motiv ca „forma impusa de coalitia PSD-PNL-UDMR slabeste…

- Prevederile Codului european al comunicațiilor electronice au fost transpuse in legislația naționala prin Legea 198/2022, anunța ANCOM. Legea urmarește sa stimuleze concurența și sa accelereze investițiile in rețelele 5G. „Transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice in legislația naționala…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, anunța, intr-un comunicat dat publicitații joi, ca analizeaza o posibila sesizare la Comisia Europeana pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania din cauza modului in care a fost transpusa directiva…

- Uniunea Europeana a anunțat ca a deschis pana la data de 4 iulie 2022 o consultare publica, pentru a analiza daca nivelul accizelor la alcool și bauturi alcoolice nu ar trebui sa suporte o creștere, mai ales ca ratele acestora nu au mai fost modificate din anul 1992. Cu doar doua luni in urma, un grup…

- Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite Romania și alte 4 state membre in fața Curții de Justiție a UE. Comisia a decis, in 19 mai, sa trimita Cehia [INFR(2020)0510], Irlanda [INFR(2020)0531], Romania [INFR(2020)0555], Slovacia [INFR(2020)0563] și Spania [INFR(2020)0521] in fața…