Stiri pe aceeasi tema

- La 15 martie, un extremist australian a deschis focul in doua moschei din Christchurch, ucigand 51 de persoane si ranind alte cateva zeci. In urma tragicului incident, Noua Zeelanda a lansat asa-numitul 'Apel la actiune de la Christchurch', la care guverne si companii din domeniul IT au raspuns…

- Potrivit unui comunicat transmis de MAE, noul statut de membru reprezinta pentru RoAid o oportunitate de colaborare si dezvoltare de parteneriate cu alte agentii europene, contribuind la consolidarea relatiilor in domeniu la nivel european. Fondata in 2007, Reteaua reuneste experti din organizatiile…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei din perioada ultimelor doua rapoarte MCV (2017 si 2018), afirma ca rapoartele Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) nu au fost trimise de Comisia Europeana in format clasificat, in timpul mandatului sau, asa cum sustine actualul ministru al Justitiei…

- Premierul indian, Narendra Modi, si presedintele chinez, Xi Jinping, s-au angajat sa coopereze impotriva "radicalizarii"si "terorismului", vineri, in cursul unui summit neoficial la Mahabalipuram (sud-estul Indiei), dupa mai multe zile de tensiuni in jurul regiunii disputate Kashmir, relateaza AFP,…

- O universitate din Christchurch, Noua Zeelanda, a deschis o ancheta dupa ce un student a fost gasit mort in camera sa din campus in aceasta saptamana, la aproape doua luni de la deces, transmite joi Reuters, potrivit Agerpres.Cazul a socat Noua Zeelanda, ridicand semne de intrebare despre…

- Londra nu a propus, inca, o solutie satisfacatoare in vederea unui acord cu Uniunea Europeana (UE) al Brexitului, a anuntat luni Comisia Europeana (CE), la finalul unei intalniri intre presedintele Executivului european Jean-Claude Juncker si premierul britanic Boris Johnson, la Luxemburg, relateaza…

- Uniunea Europeana a lansat o baza de date care va ajuta statele membre sa coopereze mai strans pentru a combate amenintarile teroriste, a anuntat joi Eurojust, agentia europeana de cooperare judiciara in...

- Fondul European de Dezvoltare Regionala va finanta 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane de euro, la categoria ‘Utilizarea durabila a terenurilor, solutii bazate pe natura’, intre beneficiari fiind si municipiul Baia Mare, a anuntat astazi Comisia Europeana informeaza RadorAceste proiecte…